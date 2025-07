Nicotera, sarebbe fuori pericolo l’uomo accoltellato questa sera alla gola da un 24enne che è piombato nella farmacia della moglie

«Possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo: sembra che Antonio non sia in pericolo di vita!». Così il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco ha aggiornato la sua comunità sulle notizie che giungono dall’ospedale di Catanzaro, dove è ricoverato in condizioni critiche Antonio Nazareno Sergi. L’uomo, marito di una farmacista, è stato accoltellato alla gola da un ragazzo di 24 anni che nel tardo pomeriggio di oggi è entrato nella farmacia dei due coniugi in via III Rione Margherita e ha colpito con diversi fendenti la sua vittima. Poco dopo i fatti, Marasco aveva espresso tutto lo sconcerto della sua comunità per una «notizia che ci ha colpiti profondamente». «In queste ore di angoscia – ha aggiunto -, è fondamentale far sentire la nostra vicinanza. Vi invito a unirvi in questo momento di solidarietà, a far sentire il nostro affetto e sostegno ad Antonio alla famiglia ed a tutto lo staff della farmacia Medma. Forza Antonio, siamo con te!».

Al momento sono ignoti per ora i motivi del gesto, anche se dalle prime ricostruzioni pare che non si tratti di una rapina e che i due si conoscessero. Una volta compiuto il delitto, il ragazzo si è allontanato in stato confusionale e avrebbe raggiunto un bar dove avrebbe cominciato a raccontare quello che aveva fatto. Qui lo hanno trovato i carabinieri e lo hanno arrestato.