Jonadi, nella scuola primaria di Nao entrano nel vivo i lavori per la nuova mensa e la riqualificazione dei servizi

«Siamo felici che i lavori siano stati programmati nella pausa estiva, senza interferire con le attività didattiche. Questo ci consente di operare in serenità e di consegnare a bambini, insegnanti e famiglie uno spazio rinnovato e pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico. L’intervento rappresenta un passo avanti concreto per garantire servizi adeguati e un’attenzione reale ai bisogni della comunità scolastica». Queste le parole con cui l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Jonadi, Saro Mazza, annuncia l’entrata nel vivo dei lavori di realizzazione della nuova mensa e di risoluzione di alcune criticità legate ai servizi interni alla scuola primaria di Nao. Il cantiere è operativo da circa un mese. «Un intervento strategico – comunica al riguardo l’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Fabio Signoretta – finanziato con 200.256,05 euro nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, completamente a carico dell’Unione Europea tramite i fondi Next Generation EU. L’intervento prevede la riconversione di spazi non utilizzati per destinarli a uso mensa, garantendo al tempo stesso il miglioramento delle infrastrutture di servizio esistenti, con l’obiettivo di potenziare l’offerta educativa e agevolare la conciliazione tra tempi scolastici e familiari. La nostra amministrazione – conclude – ha seguito con attenzione la fase di progettazione e avvio dei lavori, in sinergia con l’assessorato all’Istruzione, rappresentato da Nicolina Corigliano, e con l’Ufficio tecnico comunale».