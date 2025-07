Vibo Marina, Romeo risponde alla lettera del bimbo di 8 anni sui depositi petroliferi: «Caro Cristian, faremo di tutto per risolvere il problema»

In seguito alla richiesta della Meridionale Petroli di rinnovare per altri vent’anni la concessione del deposito a Vibo Marina, non sono mancate le reazioni, che hanno coinvolto anche i cittadini più piccoli. Nei giorni scorsi, infatti, è stato un bambino di appena 8 anni, Cristian La Gamba, ad affidare a Il Vibonese una lettera aperta da recapitare al sindaco Enzo Romeo per esprimere il proprio disagio. Nella lettera, Cristian ha raccontato come i forti odori provenienti dal deposito siano talmente nauseabondi da fargli passare l’appetito, manifestando anche paura per i possibili rischi in caso di incidenti. Le sue parole, cariche di innocente sincerità, non sono rimaste inascoltate: il sindaco Romeo ha infatti risposto al suo appello.

La risposta di Romeo a Cristian

«Caro Cristian, ho letto con molta attenzione la tua lettera e ti ringrazio di cuore per avermi scritto. Lo hai fatto con parole sincere e toccanti, che dimostrano quanto tu sia sensibile e attento alla tua città. È davvero importante che anche i bambini possano esprimere le loro preoccupazioni, e tu lo hai fatto in modo coraggioso e maturo. Capisco molto bene il disagio che descrivi: vivere accanto a un impianto che emette odori fastidiosi e genera timori è qualcosa che non deve essere ignorato. La sicurezza e il benessere dei cittadini, soprattutto dei più piccoli, sono una priorità per me e per tutta l’amministrazione comunale. Ti assicuro che stiamo già lavorando per affrontare questo problema. Abbiamo avviato delle verifiche e continueremo a chiedere con forza agli enti competenti e ai responsabili dell’impianto di rispettare tutte le norme ambientali e di sicurezza. Inoltre, ci impegneremo per trovare soluzioni che possano migliorare la qualità della vita a Vibo Marina, anche valutando interventi di più ampia portata. La tua lettera ci ha dato ancora più motivazione per agire con determinazione. E io, come sindaco, voglio dirti che non sei solo: ascolteremo te, la tua famiglia e tutti i cittadini che vogliono vivere in un ambiente sano e sicuro. Ti saluto con affetto, continua a scrivere e a far sentire la tua voce, perché è preziosa per tutta la nostra comunità. Con stima e gratitudine, Enzo Romeo»