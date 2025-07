Erbacce e degrado sul corso principale, la denuncia di una residente: «Vibo e i suoi cittadini meritano rispetto»

A Vibo Valentia, lungo corso Vittorio Emanuele nei pressi di piazza Santa Maria, la situazione segnalataci da una cittadina riguarda la presenza diffusa di erbacce e sporcizia lungo la zona pedonale. Una condizione che, si sottolinea nella segnalazione, si presenta in un periodo particolarmente delicato, quello estivo, quando il centro cittadino registra una discreta presenza turistica.

«Marciapiedi invasi dalle erbacce. Sporcizia. Lavori pubblici a ridosso in piena estate – è quanto denuncia la residente –. Un corso principale che dovrebbe accogliere e rappresentare, ridotto a simbolo di abbandono e disorganizzazione. E intanto i turisti passano. Guardano. Scattano foto. Commentano. È questo il benvenuto che vogliamo dare? Non si può parlare di turismo, promozione del territorio o crescita se non si è in grado di curare l’essenziale: il decoro, la pulizia, la manutenzione».

«Vibo Valentia merita rispetto – conclude -. I cittadini meritano attenzione. I visitatori meritano dignità. I cantieri aperti da mesi, la vegetazione che cresce incontrollata, il silenzio assordante di chi dovrebbe intervenire: tutto questo grida negligenza. Non servono parole. Servono fatti. Non è una critica sterile, è una richiesta di responsabilità. Vogliamo una città che si presenti con orgoglio, non con vergogna».