Passaggio di consegne al Rotary club di Vibo: Eleonora Cannatelli cede il testimone a Daniela Rotino che detta la linea per il 2025-2026

Il Rotary Club Hipponion di Vibo Valentia si prepara a un nuovo anno all’insegna del rafforzamento dei legami con la comunità e dell’espansione della propria influenza, come annunciato dalla neopresidente Daniela Rotino in occasione della cerimonia del passaggio delle consegne per l’anno 2025/2026. «L’evento – si legge nel comunicato stampa del Rotary di Vibo – ha visto Eleonora Cannatelli cedere il testimone a Daniela Rotino, in una serata che ha celebrato i successi passati e delineato le ambizioni future. Maria Pia Porcino, past governatrice del Distretto Calabria 2102 del Rotary International, ha sottolineato l’importanza dell’Interact Club del Rotary Hipponion di Vibo Valentia, definendolo “una straordinaria fonte di orgoglio per la Calabria“. Un riconoscimento che premia il lavoro svolto e la visione di Eleonora Cannatelli, insegnante di storia e filosofia del liceo Scientifico statale “G. Berto” di Vibo Valentia, che ha saputo portare avanti l’iniziativa con determinazione. Un percorso sostenuto e reso possibile anche grazie al contributo del decano dei past governor, Vito Rosano, e alla spinta determinante della past governatrice Maria Pia Porcino, che ha agevolato l’attuazione del progetto Interact, divenuto un punto di riferimento per le nuove generazioni calabresi».

Il programma della serata, «presentato da Eleonora Cannatelli, ha saputo conquistare la platea, recuperando nuovi consensi per il Club. Un merito significativo va anche a Sofia Ciappina, l’assistente scelta da Maria Pia Porcino per il Club, per il suo impegno. Il bilancio del Club è ricco di iniziative che hanno spaziato dalla partecipazione alla tappa per la pace nel mondo a Istanbul, a un proficuo lavoro nel volontariato, alla scoperta di nascoste vetrine di arte, usi e tradizioni, e di pagine storiche di cultura e beni ambientali e musicali. La serata – prosegue la nota stampa – è stata aperta da un momento di grande suggestione musicale, con l’esibizione del giovane violinista Samuele Barbuto, allievo del maestro Diego Ventura del liceo statale “Vito Capialbi”, che ha eseguito gli Inni di rito. La presentazione, curata con garbo e stile da Cinzia Ieracitano, prefetto del Club, ha scandito i vari momenti dell’evento, alla presenza di autorità rotariane, rappresentanti del Distretto e dei Club, e numerosi ospiti. Momento clou della serata è stato l’ingresso di tre nuovi soci: Nunzia Bartolotta, medico dermatologo, presentata da Eleonora Cannatelli; Giuseppe Vazzana, farmacista, e Stefano Luciano, avvocato, entrambi presentati dal Past Governor Franco Petrolo».

Il finale è stato dedicato alla nuova presidente, Daniela Rotino, e al governatore Dino De Marco. «Daniela Rotino ha delineato le sue linee guida, annunciando l’intenzione di insistere sul “feeling” con le istituzioni e lanciando una serie di progetti volti a rafforzare i contatti con la città, le istituzioni e, soprattutto, i cittadini. Una chiara continuità d’azione che preannuncia una stagione ricca di iniziative e di coinvolgimenti. A chiudere la serata, il neo Governatore Dino De Marco ha ribadito l’intenzione del Distretto Rotary Calabria di incrementare, in maniera incisiva, la sua influenza nel processo di sviluppo del territorio regionale e non solo, con un impegno che coinvolgerà intensamente la politica, l’università e il variegato mondo della cultura».