Rimborsopoli, i legali di Enzo Ciconte: «Soddisfatti per l’assoluzione, resta l’amarezza per un processo durato 12 anni»

«Esprimiamo viva soddisfazione per la sentenza che ha assolto Enzo Ciconte da tutti i capi di imputazione, con la formula più ampia e perentoria possibile, avendo riconosciuto la totale insussistenza dei fatti». È quanto dichiarano gli avvocati Vittorio Manes e Carlo Morace in relazione all’assoluzione che il politico originario di Soriano ha incassato al termine del processo Rimborsopoli. Con lui, assolti anche gli altri vibonesi: l’attuale commissario del Parco delle Serre, Alfonsino Grillo, e l’ex parlamentare Bruno Censore.

«I giudici – continua la nota dei legali di Ciconte – hanno dunque condiviso quanto questa difesa ha sempre sostenuto, sin dagli esordi del procedimento, ossia la assoluta correttezza e trasparenza nelle condotte sempre tenute dal nostro assistito, che ha sempre operato nel pieno rispetto delle regole ed ha fatto attento uso dei fondi regionali per scopi e finalità assolutamente legittimi. Resta la amarezza, profonda, per aver dovuto affrontare un procedimento penale durato oltre 12 anni, che ha avuto ripercussioni fortissime, dolorose ed ingiuste, sulla vita privata e professionale del dott. Ciconte, con conseguenze devastanti sul suo brillante e generoso percorso di impegno in politica».