Disinfestazione a Vibo, orari e quartieri degli interventi notturni in programma il 23 e 24 luglio: ecco cosa fare

L’azione si inserisce in un più ampio programma di monitoraggio, deblattizzazione e derattizzazione in corso sul territorio

Nei prossimi giorni, il Comune di Vibo Valentia effettuerà due giornate di disinfestazione sull’intero territorio comunale. Le operazioni prenderanno avvio dalla mezzanotte della notte tra il 23 e il 24 luglio, interessando le frazioni di Bivona, Longobardi, Piscopio, Porto Salvo, San Pietro di Bivona, Triparni, Vena Inferiore, Media e Superiore, oltre a Vibo Marina. La notte successiva, tra il 24 e il 25 luglio, sarà il centro di Vibo Valentia a essere oggetto del trattamento.

L’assessorato all’Ambiente, guidato da Marco Miceli, segnala che prosegue parallelamente il monitoraggio insieme alle attività di deblattizzazione e derattizzazione sull’intero territorio comunale. I cittadini che riscontrassero situazioni particolari sono invitati a segnalarle agli uffici comunali, telefonando al numero 0963599260 oppure inviando una Pec all’indirizzo protocollocomunevibo@pec.it.

Per limitare i disagi e garantire la massima efficacia delle operazioni, gli interventi saranno eseguiti durante le ore notturne. In questa fase il Comune raccomanda di mantenere porte e finestre chiuse, evitare di lasciare all’esterno alimenti, panni stesi, giochi o animali domestici, e raccogliere eventuali prodotti orticoli presenti nei giardini. Si invita inoltre a non entrare nelle aree oggetto di disinfestazione e a evitare il contatto con esche o sostanze impiegate. Per quanto riguarda gli animali domestici, se possibile, è consigliato tenerli al chiuso, coprendo ciotole di cibo e acqua.