Evasione dai domiciliari, sentenza di proscioglimento per un 57enne di Limbadi

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia ha pronunciato sentenza di proscioglimento nei confronti di Rocco Moisè, 57 anni, di Limbadi, imputato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il procedimento penale traeva origine da un presunto allontanamento non autorizzato dal proprio domicilio e dal luogo di lavoro, avvenuto il 20 aprile 2018, durante il periodo in cui l’imputato si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto nel giugno del 2017 era stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, con relativo munizionamento, e 600 grammi di marijuana. La difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Domenica Aquilano, ha sollevato un’eccezione di “ne bis in idem”, evidenziando come i fatti oggetto dell’attuale procedimento fossero già stati giudicati in un precedente giudizio, conclusosi con sentenza di assoluzione. Il giudice, accogliendo la tesi difensiva, ha quindi ritenuto che l’imputato non potesse essere nuovamente giudicato per i medesimi fatti, dichiarando quindi il non doversi procedere in applicazione dell’articolo 649 del codice di procedura penale.