Canile “Il mondo di Pluto” a Ricadi, la proprietà chiarisce: «Sopralluogo dell’Asp non portò a chiusura, le criticità furono risolte»

In merito all’articolo “Ricadi, canile “Il mondo di Pluto” chiuso per per presunte irregolarità nella gestione: l’Oipa di Vibo si costituisce parte civile nel processo“, dal legale rappresentante della Futuredil srl, proprietaria del canile rifugio, l’avvocato Pietro Carone, riceviamo e pubblichiamo:

«Lo scrivente, in qualità di legale rappresentante della Futuredil s.r.l. proprietaria del canile rifugio, considerato che le informazioni riportate risultano fuorvianti oltre che inesatte, chiede alla Redazione di intervenire nell’immediatezza a rettificare e precisare le suddette informazioni. Si evidenzia, innanzitutto, che il titolo dell’articolo induce a ritenere il lettore che il presunto provvedimento di chiusura sia attuale, mentre in realtà si fa riferimento ad un controllo dell’Asp territorialmente competente risalente a maggio del 2023.

Leggendo il testo è possibile apprendere la data del controllo dell’Asp, tuttavia, sebbene le presunte criticità riscontrate a suo tempo, siano state ampiamente risolte e il canile risulta accreditato, l’articolo induce a pensare il contrario, ovvero sembra che la problematica persista. Inoltre, occorre precisare che in seguito al sopralluogo dei responsabili Asp di cui si parla nell’articolo il canile non è stato chiuso. I provvedimenti adottati dagli organi competenti sono stati un temporaneo divieto di accasamento e una temporanea sospensione dell’accreditamento. Si invita, in ultimo, la redazione a verificare preventivamente la veridicità e l’esattezza delle notizie divulgate considerato che le stesse possono arrecare ingenti danni economici e di immagine agli interessati».