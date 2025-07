Occhiuto indagato, interrogatorio di quasi 5 ore per il governatore: «Ho chiarito ogni cosa» – VIDEO

Il presidente della Regione si dice soddisfatto al termine del colloquio con i pm che lui stesso aveva chiesto dopo aver saputo dell'indagine per corruzione a suo carico: «Confido in una velocissima archiviazione»

«Sono molto soddisfatto e mi sento anche sollevato perché penso di aver chiarito ogni cosa, quindi confido in una celere archiviazione». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto al termine del lungo interrogatorio avuto questa mattina in Procura a Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per il reato di corruzione.

Il governatore, fiducioso all’esito del confronto con i magistrati, ha ringraziato l’ufficio di Procura «perché ho chiesto io di essere interrogato, era un mio diritto chiedere ma non era loro dovere concedermi questa possibilità».

«Sono felice perché sono stato interrogato», ha quindi aggiunto il governatore giunto questa mattina negli uffici di Procura attorno alle 10. L’interrogatorio si è protratto per quasi cinque ore.

«Abbiamo rinunciato ai termini per le contestazioni – ha detto ancora Occhiuto – e sono molto contento perché credo che, per come si è svolto l’interrogatorio, io abbia chiarito ogni presunto addebito e confido in una velocissima archiviazione. Non solo nel mio interesse ma anche nell’interesse della Regione che deve essere amministrata con serenità. Sia io che i miei siamo soddisfatti perché ci hanno dato modo di chiarire ogni cosa».

