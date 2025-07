Parghelia, malore per una turista sulla spiaggia di Michelino: interviene anche la Guardia costiera – VIDEO

I militari hanno trasportato la donna via mare fino al porto di Tropea, dove ad attenderla c'era il personale sanitario che ha provveduto a trasferirla in ospedale

Momenti di forte apprensione ieri sulla spiaggia di Michelino, a Parghelia. Una turista ha infatti accusato un malore improvviso, subito i bagnanti presenti si sono prodigati per allertare i soccorsi.

Attivata anche la Guardia costiera, che è intervenuta con un gommone e ha provveduto a prendere in consegna la donna e a trasportarla via mare fino al porto di Tropea. Qui vi era un’ambulanza del 118 che tempestivamente ha prestato le prime cure alla turista, per poi trasferirla in ospedale per gli accertamenti del caso.