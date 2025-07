Vasto incendio tra Joppolo e Coccorino lungo la Sp23: strada chiusa per consentire le operazioni di spegnimento

Nuova estate, nuovo incendio sul costone che costeggia la strada provinciale numero 23 tra Joppolo e Coccorino. Un vasto rogo da stamattina sta interessando il tratto sopra e anche quello sotto la cosiddetta strada del mare, mandando in fumo la macchia mediterranea che caratterizza il costone a picco sul Tirreno.

Sul posto ci sono al lavoro i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia e personale di Calabria Verde. Per tentare di arrestare quanto prima le fiamme, in arrivo anche i mezzi aerei. Il tratto di strada tra Joppolo e Coccorino è attualmente chiuso al traffico per permettere al canadair di lanciare acqua in totale sicurezza.

Non è la prima volta che il costone lungo la Sp23 va a fuoco. Un’arteria di collegamento importante quella in questione, che collega il comprensorio di Nicotera e la provincia di Reggio Calabria con Ricadi e Tropea, meta in questo periodo di migliaia di visitatori.