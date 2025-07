Tropea, la Commissione straordinaria affida la gestione dei servizi cimiteriali per due anni a una ditta di Gioiosa Ionica

L'impresa è stata selezionata per le sue competenze e per essere iscritta nell’elenco antimafia della Prefettura di Reggio Calabria

Il Comune di Tropea ha affidato la gestione dei servizi cimiteriali per i prossimi due anni alla ditta “Gioiosa lavori e servizi” di Minunzio Erica, con sede a Gioiosa Ionica, per un importo complessivo di 124.841,51 euro iva inclusa. La decisione della Commissione straordinaria che regge il Comune di Tropea sciolto per infiltrazioni mafiose il 24 aprile dello scorso anno, è stata formalizzata con determinazione dirigenziale proprio ieri e l’affidamento è avvenuto tramite trattativa diretta (TD n. 5512059/2025) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), dato che il valore stimato dell’appalto è inferiore a 140.000,00 euro.

Il responsabile dell’Area n. 4 “Governo del territorio“, Francesco Gerace, aveva infatti sottolineato la «necessità di procedere con l’affidamento esterno della gestione cimiteriale per garantire il servizio». La progettazione per l’affidamento era stata approvata con delibera della Commissione straordinaria il 21 giugno. La ditta affidataria, è stata dunque «ritenuta in possesso delle competenze e della specializzazione necessarie per l’espletamento del servizio». La stessa «è iscritta nell’Elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Reggio Calabria».