Tropea, in arrivo la giornata di prevenzione dell’annegamento sulla spiaggia Marina dell’Isola

La “Giornata di prevenzione dell’annegamento”, voluta dall’Oms sulla risoluzione Onu del2021 e di cui ricorre oggi l’appuntamento, a Tropea si svolgerà il 9 agosto. L’iniziativa è promossa dalla Commissione straordinaria del Comune di Tropea e ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della prevenzione degli incidenti in mare, in particolare l’annegamento, con un’attenzione speciale rivolta ai giovani e ai bagnanti meno esperti. La giornata si svolgerà sulla spiaggia di Marina dell’Isola e prevederà dimostrazioni pratiche a cura di personale specializzato e Unità cinofile da salvataggio. L’utilizzo di unità cinofile si è dimostrato un metodo efficace, educativo e di forte impatto comunicativo per promuovere comportamenti responsabili in acqua.

L’organizzazione dell’evento vedrà la partecipazione attiva della Società nazionale di salvamento e della Scuola italiana cani salvataggio, enti riconosciuti per la loro expertise nel campo del salvataggio acquatico. La “Giornata di prevenzione dell’annegamento” è stata approvata con l’obiettivo di educare alla sicurezza balneare e promuovere il corretto utilizzo degli spazi pubblici marittimi.