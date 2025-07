Incendio a Vibo, fiamme lambiscono la zona abitata lungo viale Accademie: evacuati i residenti

La morsa del caldo non dà tregua e alimenta nuovi focolai in Calabria. L’ennesimo incendio si è sviluppato nel cuore di Vibo Valentia, in una zona densamente abitata tra la seconda e la terza traversa di Viale Accademie Vibonesi.

Le fiamme sono divampate su un terreno incolto stretto tra diversi palazzi, mettendo subito a rischio le abitazioni circostanti. L’allarme è scattato dopo le prime telefonate dei residenti ai Vigili del Fuoco. Quando le squadre sono arrivate sul posto, il rogo stava già minacciando le case più vicine.

Tre autopompe dei vigili del fuoco sono intervenute per contenere l’incendio, affiancate dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, che ha disposto l’evacuazione degli edifici a ridosso delle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.