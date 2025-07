Il Vibonese brucia: incendi sulle colline di Drapia, nella frazione Caria e nel Briaticese

Numerosi i roghi attivi nel comprensorio provinciale dove non mancano i disagi provocati anche dal fumo che rende l'aria irrespirabile. In fiamme anche il promontorio di Joppolo e la pineta di Nicotera Marina

Giornata di incendi nel Vibonese dove sono diversi i focolai attivi. Roghi si registrano sulle colline di Drapia, nella frazione Caria e nel Briaticese. A Caria andati distrutti ettari di macchia mediterranea e uliveti (foto dalla pagina Fb Caria di Drapia). Nel pomeriggio odierno, le fiamme non hanno risparmiato neppure Vibo Valentia città, dove un incendio è stato appiccato in contrada Olivarella, zona periferica densamente abitata. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia e i Carabinieri.

Tra le aree più colpite figura pure il promontorio di Joppolo, la frazione Coccorino e la limitrofa zona di Monteporo. Le fiamme che si sono sprigionate in diversi punti divorando diversi ettari di macchia mediterranea e lambendo in alcuni casi anche delle abitazioni. Ingenti i danni. Stamattina si è resa necessaria anche la chiusura della strada provinciale 23. Nelle operazioni di spegnimento degli incendi sono impegnati i Vigili del Fuoco che hanno attivato anche gli elicotteri per poter domare dall’alto le fiamme, ancora alte in diversi punti.

Un vasto incendio sta interessando anche la pineta di Nicotera Marina, già interessata da un violento rogo nei giorni scorsi.