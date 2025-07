Incendi nel Vibonese, i sindacati di polizia plaudono agli agenti: «Hanno sfidato le fiamme per mettere in sicurezza i cittadini»

Anche le forze dell'ordine in prima linea nella gestione dell'emergenza che in particolare nella giornata di ieri ha attanagliato gran parte del territorio. I ringraziamenti di Siulp e Sap

Giornata complessa ieri a Vibo città e in provincia, a causa di incendi che hanno interessato diverse aree, rendendo necessarie anche evacuazioni precauzionali di case e alberghi e interventi sulla viabilità. Le sezioni provinciali del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp) e del Sindacato autonomo di polizia (Sap) hanno voluto esprimere il loro apprezzamento per l’impegno profuso dalle forze dell’ordine che insieme ai vigili del fuoco sono state in prima linea nella gestione dell’emergenza.

Caso (Siulp): «Colleghi hanno lavorato con vero spirito di abnegazione»

«Esprimo grande soddisfazione e plauso a tutti i colleghi che si sono contraddistinti ieri nel presidio delle aree colpite, nel monitoraggio della viabilità, nell’evacuazione precauzionale di alcune zone a rischio e nel contrasto ai numerosi incendi che si sono sviluppati nella provincia e nella città di Vibo Valentia», ha dichiarato Franco Caso, segretario generale del Siulp.

Il riferimento va al personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, alla Squadra Mobile, alla sala operativa, ai Vigili del Fuoco e alle altre forze di polizia impegnate nei soccorsi. «Con vero spirito di abnegazione, hanno operato per garantire la sicurezza, l’incolumità e il soccorso pubblico nelle aree interessate», ha aggiunto Caso. Secondo quanto riferito, l’intervento ha riguardato in particolare l’evacuazione di cittadini dalle abitazioni più esposte alle fiamme, compresi numerosi anziani con difficoltà di deambulazione. Disagi anche alla circolazione stradale, in particolare sulla Statale 18 che collega il capoluogo a Vibo Marina.

«Il personale delle forze di Polizia e del soccorso pubblico intervenuti, sfidando le temperature roventi e gli incendi che divampavano contemporaneamente in diverse zone della città, hanno messo in sicurezza i cittadini che si trovavano nelle case adiacenti ai luoghi interessati dagli incendi, tra cui numerosi anziani, alcuni con problemi di deambulazione, ed inoltre hanno contribuito a regolare la difficile viabilità stradale, soprattutto lungo la Strada Statale 18 che porta a Vibo Marina».

Il segretario del Siulp ha poi voluto rimarcare l’impegno dei colleghi e il ruolo della Polizia di Stato sul territorio. «In questo contesto consentitemi di sottolineare il grande impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato di Vibo Valentia e del loro encomiabile comportamento, che oltre ad assicurare la prevenzione e la repressione quotidiana dei reati, sono intervenuti in questa “giornata di inferno” a salvaguardare la comunità vibonese», ha affermato.

Infine, un richiamo alle istituzioni: «Ed è per questo – continua il segretario del Siulp – che ci aspettiamo, oltre ai complimenti ed ai plausi registrati in queste ore, una sempre maggiore consapevolezza che investire sulla sicurezza e sul soccorso pubblico non è mai un costo, ma una precondizione essenziale per lo sviluppo sociale ed economico dell’intera comunità».

Il plauso del Sindacato autonomo di polizia (Sap)

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal Sindacato autonomo di polizia (Sap) di Vibo Valentia, guidato dal segretario Francesco Pirrone che ha sottolineato: «Questa organizzazione sindacale non può che encomiare l’ottimo lavoro svolto da tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, magistralmente coordinate da Prefettura e Questura, in primis, e dai rispettivi Comandi, in subordine».

«Un’impresa titanica – ha aggiunto – che ha portato al successo dell’intervento nonostante la vastità e la diffusione capillare di un fenomeno, quello incendiario, favorito dalle particolari condizioni climatiche del caldo torrido e del forte vento intensificatesi nell’intera area».

Un mix, quest’ultimo che «ha fatto correre seri rischi sia alla popolazione residente che ai vacanzieri, mettendo a dura prova gli operatori della Polizia di Stato, intervenuti sul campo anche con pattuglie della locale Sezione di Polizia Stradale e del reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”, unitamente a quelli dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle varie Polizie Locali, del Servizio antincendio regionale e dei Vigili del Fuoco».

In chiosa, il segretario ha rivolto un plauso generale, evidenziando che: «Tutti si sono spesi con incessante dedizione e sacrificio a favore dell’intera collettività, salvaguardando precipuamente le fasce deboli, come disabili e persone in difficoltà, per poi passare agli animali domestici e d’allevamento e, più in generale, alle infrastrutture critiche».