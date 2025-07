Tropea, contatore Enel esplode in piazza Veneto vicino ai tavolini di un ristorante: tanta paura ma nessun ferito – VIDEO

Il fatto è accaduto ieri sera nella centralissima piazza Veneto poco prima delle ore 22 nell’area tavoli esterna del ristorante in fianco alla farmacia centrale. Nel locale, occupato da diverse persone, nessuno ha fatto caso a qualche “segnale di fumo” o strano rumore proveniente dal contatore Enel posto sul muro tra il ristorante e l’ingresso della farmacia. La musica e il brusio della piazza hanno evidentemente coperto il probabile crepitio che ha preceduto qualche istante prima l’esplosione. Nessuno, fra i clienti in uscita dalla farmacia e le persone intente nelle loro consumazioni al ristorante ha notato che qualcosa iniziava a non andare per il verso giusto. Tutto procedeva con estrema tranquillità, anche per la coppia di turisti seduta proprio sotto il contatore. Ad un certo punto però, attorno alle ore 21:50, il botto improvviso seguito da una vampata con scintille, proprio a ridosso dei tavolini. Pochi istanti e subito la reazione dei presenti.

Immediatamente i presenti sono corsi subito via, anche l’uomo della coppia seduta sotto alla cassetta esplosa. Anche la donna, come si intuisce dal filmato di una delle telecamere di sicurezza poste nella piazza, si è subito alzata per correre via dalle scintille incandescenti che hanno iniziato a piovere appena sopra la sua testa. «Nessun ferito, fortunatamente – ci hanno confermato dal ristorante in questione -. La signora è riuscita subito a spostarsi senza essere sfiorata dall’esplosione che ha riguardato il contatore di Enel, non la nostra utenza». Il ristorante, infatti, è rimasto aperto «senza alcun problema». Sul posto è poi intervenuta una squadra di tecnici sostituendo il contatore andato letteralmente a fuoco.