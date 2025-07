Tropea, sdraie e ombrelloni spazzati via da una tromba marina: il video

Attimi di paura ma nessuna grave conseguenza per la tromba marina registrata ieri a Tropea, tra le località turistiche calabresi più affollate del litorale tirrenico. Il vortice ha preso forma in acqua per poi avvicinarsi rapidamente verso la spiaggia spazzando via ombrelloni, sdraie e teli mare. L’episodio ha generato confusione e allarme tra i bagnati alcuni dei quali hanno ripreso la scena con i telefonini (video di Tania Ruffa pubblicato su Facebook) mentre cercavano riparo.