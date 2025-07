Vibo, conclusi in Prefettura gli incontri della cabina di coordinamento sul Pnrr volti a monitorare gli interventi di otto Comuni

Si è concluso stamane il ciclo di incontri avviato il 26 giugno dalla Cabina di coordinamento Pnrr – istituita in attuazione dell’art. 9 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 – in Prefettura a Vibo Valentia, su impulso del prefetto Anna Aurora Colosimo, per esaminare lo stato di avanzamento degli interventi a titolarità del ministero dell’Istruzione e del merito. «In data odierna – si legge nel comunicato stampa della Prefettura – con la presenza dei rappresentanti della Regione Calabria, del dipartimento della Ragioneria generale e territoriale dello Stato, dell’Ufficio scolastico regionale e provinciale, del gruppo di supporto Pnrr e per l’Ufficio Scolastico Regionale, della Struttura di missione della presidenza del Consiglio dei ministri e dei Comuni titolari degli interventi Pnrr, è stata dedicata particolare attenzione agli interventi riguardanti i piani per asili nido e i piani di estensione del tempo pieno, dei quali sono titolari i Comuni di Cessaniti, Francica, Jonadi, Monterosso Calabro, Nicotera, Sant’Onofrio, Soriano Calabro e Spilinga».

«L’incontro, teso ad agevolare la sinergia interistituzionale tra le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, ha rappresentato l’opportunità per risolvere dubbi e criticità legate alla concreta attuazione degli interventi ed a sviluppare una migliore e più efficace interlocuzione con le Amministrazioni coinvolte nelle progettualità».