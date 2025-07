Mileto, il Pd attacca il sindaco sulla questione della non potabilità dell’acqua: «Situazione inaccettabile che dura da anni»

Il circolo del Partito democratico di Mileto interviene sull’endemica questione della non potabilità dell’acqua sul territorio comunale, in particolare nella frazione San Giovanni, e «sulle conseguenti infezioni legate al suo utilizzo. Negli ultimi giorni – si sottolinea al riguardo – abbiamo ricevuto numerose segnalazioni dai cittadini, ma già nel dicembre 2023 è stata presentata una denuncia al Comando dei carabinieri della stazione di Mileto, con successiva missiva al sindaco con tanto di raccolta di firme allegata, all’allora prefetto, al commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia e alla testata giornalistica “Il Vibonese”. Una situazione inaccettabile, che però non sembra mutare, dando vita ad un crescente sentimento di sfiducia tra i cittadini circa una risoluzione definitiva della problematica che ci attanaglia da diversi anni».

Ripercorsa la vicenda, la locale sezione del Pd guidata da Nicola Fogliaro chiede poi pubblicamente all’amministrazione comunale, «nella persona del sindaco Salvatore Fortunato Giordano e dell’assessore competente Francesco Ciccone», di fare chiarezza circa le misure concrete adottate negli ultimi anni «per garantire la potabilità dell’acqua nella frazione San Giovanni e il motivo per cui i cittadini debbano ancora subire disagi e problemi di salute, nonostante le numerose segnalazioni e le vane promesse elettorali». E, ancora, di sapere «quale sia lo stato attuale della rete idrica comunale e se esista una programmazione seria di intervento per risolvere le gravi criticità strutturali del sistema idrico. Contestualmente – rimarca – abbiamo presentato formale richiesta di accesso agli atti per ottenere i risultati ufficiali delle analisi chimiche e microbiologiche dell’acqua effettuate nella zona interessata e tutti i documenti e le comunicazioni tecniche e amministrative relative alla qualità dell’acqua nella frazione San Giovanni, oltre a eventuali ordinanze, controlli, diffide o provvedimenti adottati dal Comune o dall’Asp».

Dal locale circolo del Pd, «vista la gravità della situazione e l’inerzia amministrativa che sta mettendo a rischio la salute pubblica», viene infine rivolto l’appello al prefetto di Vibo Valentia, Roberta Colosimo, e al commissario straordinario dell’Asp, Vittorio Piscitelli, «affinché intervengano con la massima urgenza avviando i necessari accertamenti e adottando, se necessario, misure straordinarie per garantire la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Il circolo del Partito democratico di Mileto continuerà a vigilare su questa vicenda – si rassicura in conclusione – e a sostenere, con ogni mezzo istituzionale e politico, la comunità di San Giovanni e l’intero territorio miletese da troppo tempo ignorato».