Piantagione di marijuana nel Vibonese, un arresto e successiva scarcerazione

Una piantagione composta da 205 piante di marijuana è stata scoperta dai carabinieri a San Gregorio d’Ippona. Per la detenzione e la coltivazione della canapa indiana, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto Antonio Francesco Lacquaniti, 30 anni, di San Gregorio d’Ippona. La piantagione è stata rinvenuta in un terreno vicino all’abitazione dell’arrestato ed era dotato anche di un impianto di irrigazione. Comparso stamane dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il gip Roberta Ricotta, non ha convalidato l’arresto mancando la flagranza del reato ed ha applicato a Lacquaniti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’ufficio di Procura aveva chiesto la misura degli arresti domiciliari. L’indagato è difeso dall’avvocato Antonio Barilaro.