Divieto d’accesso. Anzi no, direzione obbligata. La segnaletica “pazza” rende un rebus l’accesso al sottopasso di Vibo Marina

Dopo 13 anni di attesa il sottopasso di via Stazione a Vibo Marina è stato inaugurato, ma pochi – ha denunciato nei giorni scorsi il consigliere comunale Silvio Pisani (M5s) – utilizzano l’infrastruttura.

Forse perché non tutti sono al corrente dell’apertura della nuova via d’accesso alla zona centrale di Vibo Marina, o forse perché imboccare quella strada si trasforma in un vero e proprio enigma, come ci segnala un nostro lettore che ha scattato una foto seguita da un commento assai eloquente: «E mo idduvi giro?». Già, da dove gira se a sinistra il cartello indica un divieto di accesso e a destra della stessa strada un altro cartello indica l’obbligo di direzione, dritto o a sinistra.

La segnaletica presente confonde e non poco anche i più esperti alla guida: «Manca la segnaletica orizzontale e verticale», aggiunge l’automobilista. Non certo uno sprovveduto e neppure uno dei tanti vacanzieri che in questi giorni affollano la cittadina turistica del Vibonese e che in assenza di indicazioni non sanno che strada prendere.