Il cimitero di Tropea avvolto dal degrado, Piserà: «Struttura in grave abbandono, s’intervenga»

Un luogo di preghiera divorato dall’incuria. Antonio Piserà, ex consigliere comunale di Tropea, accende i riflettori sullo stato in cui si trova il cimitero della Perla del Tirreno che, «dopo le note vicissitudini del passato, continua purtroppo a non trovare pace».

Piserà entra nel dettaglio: «In queste settimane, infatti, la struttura versa in una condizione di grave degrado e abbandono: spazzatura, fiori e corone secche, ormai maleodoranti, giacciono abbandonati lungo i viali, creando non solo un impatto visivo e morale inaccettabile, ma anche un evidente problema igienico-sanitario, acuito dalle alte temperature estive».

Per l’ex consigliere comunale, «questa situazione, che offende la memoria dei nostri cari defunti e il senso di rispetto della comunità tutta, poteva essere ampiamente evitata. La scadenza della gestione della ditta incaricata era infatti ampiamente risaputa, e con una buona programmazione si sarebbe potuto procedere per tempo a garantire la continuità del servizio, oppure prevedere adeguate soluzioni nel periodo transitorio tra la vecchia e la nuova gestione».

Piserà aggiunge: «È inaccettabile che, nonostante la prevedibilità della scadenza, si sia arrivati a questo stato di incuria, trasformando un luogo di raccoglimento e memoria in uno scenario di abbandono che ferisce la sensibilità dei cittadini e dei familiari che quotidianamente si recano a visitare i propri defunti. Chiediamo pertanto che si intervenga con urgenza per ripristinare il