Meteo Vibonese, ancora qualche giorno di aria fresca e da giovedì il termometro tornerà a raggiungere le medie stagionali

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzatadall’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, capace di apportare temperature al di sotto delle medie stagionali e variabilità nelle condizioni meteorologiche. Piogge e calo termico tra lunedì e martedì. Ecco però che ad inizio settimana una bassa pressione in spostamento verso est causerà locali disturbi sulla nostra Regione. in particolare nelle giornate di lunedì e martedì si avrà una spiccata variabilità su gran parte della Regione con nubi sparse ovunque alternate a fasi instabili e piovose.

Le aree con probabilità elevata di piogge saranno soprattutto quelle montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte dove non si escludono locali temporali. Precipitazioni che potranno sconfinare e raggiungere anche alcune aree Joniche del Cosentino, Catanzarese e parte del Reggino. Tale fase vedrà inoltre un generale calo delle temperature con valori che torneranno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali su tutta la Regione e con valori massimi che difficilmente raggiungeranno o supereranno i 27-29°C.

Torna l’anticiclone africano

Nel frattempo però si intravede un nuovo cambiamentoall’orizzonte. Già a partire da giovedì 7 Agosto le temperature sono previste in graduale aumento con il termometro che tornerà nuovamente a raggiungere le medie stagionali; successivamente però e in particolare nel weekend e durante la settimana di ferragosto, tornerà a farsi vedere l’anticiclone africano: una massa d’aria calda infatti tenderà nuovamente a risalire il Mediterraneo raggiungendo la nostra Regione con un generale aumento delle temperature e clima caldo e afoso. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti valori intorno ai 22-23°C alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che in pianura e lungo le coste si potranno raggiungere valori di circa 33-34°C con punte localmente più elevate nelle aree interne.