Vibo Marina, una messa in ricordo della giornalista Vittoria Sicari a un anno dalla sua scomparsa

La commemorazione in ricordo della docente e storica corrispondente della redazione vibonese della Gazzetta del Sud, si svolgerà domani martedì 5 agosto alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale

Un anno fa la scomparsa di Vittoria Sicari, docente e giornalista originaria di Longobardi di Vibo Valentia, morta a causa di un malore. La storica corrispondente della redazione vibonese della Gazzetta del Sud, originaria di Longobardi, ha lottato con tutte le sue forze aggrappandosi alla vita. Ma dopo un lungo periodo trascorso prima nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Pugliese-Ciaccio e il trasferimento nella Casa di Cura Madonna della Catena, a Laurignano (Cs), il suo cuore ha smesso di battere il 5 agosto dello scorso anno.

«Mancherà a tutti noi la voce libera di Vittoria Sicari e mancherà, soprattutto, a tutta quella gente alla quale ha dato spazio con la sua attività giornalistica per denunciare le storture e le ingiustizie della nostra società», scriveva nel suo messaggio di cordoglio il sindaco di Vibo Valentia a nome della Giunta e del Consiglio comunale.

In suo ricordo sarà celebrata una Santa Messa che avrà luogo domani martedì 5 agosto alle ore 19,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Vibo Marina. «Anche se non sei più con noi, il tuo amore ci accompagna. Un anno senza di te che adesso dimori nella Patria Celeste e godi della Luce di Dio», il messaggio del figlio Sergio, della mamma Isabella, del fratello Francesco e la sorella Marcella che ringraziano quanti vorranno unirsi a loro nella preghiera.