Serra, tornano in un locale pubblico dopo il brutale pestaggio di qualche mese fa e violano il “Daspo Willy”: denunciati tre giovani

Ora rischiano una condanna da uno a tre anni e una multa da 10mila a 24mila euro per aver violato il provvedimento restrittivo che si applica a chi è coinvolto in risse e aggressioni

Gli agenti del Commissariato di Serra San Bruno hanno deferito in stato di libertà tre giovani, resisi responsabili della violazione della misura di prevenzione cui erano sottoposti.

Durante le consuete attività di controllo del territorio, finalizzate ad una sempre maggiore prevenzione di forme di criminalità diffusa, gli agenti hanno notato i tre ragazzi in un locale del centro di Serra San Bruno, in violazione del divieto di accesso e stazionamento presso gli esercizi commerciali e locali di pubblico trattenimento (cosiddetto Dacur) emesso dal Questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, a seguito di un brutale pestaggio di cui i tre erano stati artefici, e che era avvenuto proprio in uno dei locali della movida serrese.

Tale divieto, conosciuto anche come “Daspo Willy”, costituisce un provvedimento restrittivo disposto nei confronti di soggetti coinvolti in risse o aggressioni, o che adottano comportamenti violenti nei pressi o all’interno di locali pubblici, e che, pertanto, siano ritenuti socialmente pericolosi. I tre giovani dovranno rispondere del reato previsto e punito dall’art. 13 bis comma 6 D.L. 14/2017, che sanziona con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10mila fino a 24mila euro.