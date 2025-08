Controlli intensificati a Nicotera per la movida estiva, il sindaco Marasco: «La sicurezza prima di tutto»

Il piano predisposto in collaborazione con il Comando di polizia municipale si basa sul protocollo d'intesa firmato in Prefettura a Vibo lo scorso 22 luglio che chiama in causa Comuni e associazioni di categoria

Con il clou dell’estate alle porte e l’aumento della movida serale, il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, ha voluto rassicurare i cittadini rinnovando il suo impegno per la sicurezza e l’ordine pubblico. Il sindaco ha infatti annunciato un Piano di controlli intensificati nelle serate più affollate, in linea con il Protocollo d’intesa firmato in Prefettura a Vibo Valentia. L’iniziativa, attuata in collaborazione con la comandante della Polizia municipale, Luana Mondio, mira a «garantire che l’atmosfera estiva della città rimanga serena e protetta. La nostra priorità è garantire un ambiente sereno e protetto per tutti i cittadini e i visitatori», ha dichiarato Marasco. «È fondamentale che i giovani possano divertirsi in sicurezza e che i genitori si sentano tranquilli mentre i loro figli trascorrono le serate nella nostra bella città».

I controlli, che saranno più frequenti nelle aree della movida, «non hanno solo lo scopo di prevenire disordini e far rispettare le normative, ma anche di offrire una presenza rassicurante e visibile». La Polizia Municipale, con la sua presenza costante, diventa una «garanzia per la sicurezza di tutti, contribuendo a rendere le serate piacevoli e senza preoccupazioni». «Siamo convinti che la collaborazione tra le Istituzioni, i cittadini e i locali sia essenziale per il benessere della nostra comunità», ha aggiunto il Marasco. «Insieme, possiamo rendere Nicotera un luogo ancora più accogliente e sicuro per tutti».