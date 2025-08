Pizzoni, la corona della Madonna cade durante la processione e colpisce alla testa un portatore: 8 punti di sutura e tanto spavento

L’episodio ieri sera durante la festa molto sentita nel piccolo centro vibonese. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a causa della copiosa perdita di sangue

A Pizzoni la prima domenica d’agosto si festeggia la Madonna della Grazia. Secondo la leggenda tramandata oralmente, la Vergine con l’imposizione delle mani fermò una frana che rischiava di seppellire l’intero paese. Un altorilievo nella chiesa a lei dedicata ricorda l’evento miracoloso.

La Vergine della Grazia è molto amata dai pizzonesi che in occasione della festa giungono per venerarla emigrati da ogni parte del mondo. Ieri sera poco dopo le 19 la processione era da poco partita dalla chiesa per fare il consueto giro del paese, quando la corona della Vergine, forse urtando dei cavi, è caduta rovinosamente colpendo alla testa un portatore.

Copiosa la perdita di sangue che ha fatto temere per il peggio. La processione è stata interrotta per soccorrere la vittima dell’incidente che immediatamente è stato trasportato all’ospedale di Vibo.

Fortunatamente il malcapitato se l’è cavata “solo” con 8 punti di sutura, molto spavento e un ricordo di certo indelebile.