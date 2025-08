Carenza idrica a Drapia, il sindaco Porcelli: «Mai interruzione totale dell’erogazione, ma il problema c’è ed è strutturale»

Il sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli, risponde in merito alla segnalazione giunta ieri a Il Vibonese da un residente di Sant’Angelo, circa una presunta interruzione totale dell’acqua per quattro giorni consecutivi nelle aree di contrada Taccone e della lottizzazione Coccia. Porcelli ha inteso subito chiarire come «l’erogazione del servizio idrico in queste zone non è mai stata completamente interrotta». «Secondo la programmazione in vigore, l’acqua viene fornita tutti i giorni in fasce orarie specifiche: dalle 6 alle 12/13 e dalle 18 alle 22 circa. Al di fuori di questi orari – ha specificato Porcelli -, non è possibile garantire ulteriori turni di distribuzione poiché la vasca di accumulo, di dimensioni limitate, necessita di tempo per ricaricarsi durante il giorno e la notte».

Il sindaco ha riconosciuto però come «in alcune zone o abitazioni senza adeguati sistemi di accumulo, la pressione dell’acqua può essere insufficiente, specialmente nei periodi di maggiore richiesta. Questo problema si verifica soprattutto in estate, a causa di un notevole aumento della presenza turistica (oltre 2000-3000 persone in più) che sovraccarica la rete idrica». Porcelli ha definito questa situazione come «un problema strutturale, legato all’elevata concentrazione di seconde case e villaggi nella zona». Il Comune ha espresso «comprensione per i disagi» e ha assicurato di essere «al lavoro per trovare soluzioni efficaci».

Porcelli poi ha inoltre chiarito che la situazione «non è un’interruzione totale del servizio, ma piuttosto una criticità legata all’aumento esponenziale dei consumi e alla capacità limitata dell’infrastruttura attuale». L’amministrazione ha rinnovato l’appello a un «uso responsabile e solidale dell’acqua», chiedendo ai cittadini di «evitare sprechi e utilizzi non strettamente necessari, come il riempimento di piscine o l’irrigazione intensiva di giardini ornamentali, se non supportati da fonti autonome come pozzi privati. Tali comportamenti – ha sottolineato il sindaco – finiscono per penalizzare l’intera collettività».

Porcelli ha poi concluso sottolineando che «il Comune è costantemente impegnato nella ricerca di nuovi finanziamenti per potenziare la rete idrica in modo strutturale e garantire un servizio adeguato anche nei periodi di massimo afflusso». L’amministrazione ha ringraziato «per la collaborazione e il senso civico dei cittadini» scusandosi poi «per non essere ancora riuscita a migliorare il servizio in queste aree, a differenza di quanto già avvenuto in altre zone del territorio comunale di Drapia».