A Briatico l’estate in spiaggia è senza barriere: il Comune si dota di due sedie Job e passerelle per l’ingresso in acqua dei disabili

Un passo concreto verso l’inclusione arriva dalle coste di Briatico dove il Comune, guidato dal sindaco Lidio Vallone, ha ufficialmente aderito al progetto regionale “Calabria inclusiva: un viaggio per tutti”, volto a garantire l’accessibilità delle spiagge ai cittadini con disabilità. Grazie alla collaborazione con l’Ambito territoriale sociale di Spilinga, Briatico ha ricevuto in dotazione due sedie modello “Job” – speciali carrozzine da spiaggia – e due passerelle lunghe 25 metri ciascuna, fondamentali per facilitare l’accesso al mare.

L’amministrazione comunale ha quindi rivolto un appello ai gestori dei lidi balneari del territorio affinché adottino questi ausili durante la stagione estiva. L’obiettivo è quindi rendere le spiagge briaticesi più accoglienti e fruibili per tutti, senza esclusioni. I titolari delle strutture interessate a partecipare all’iniziativa possono contattare direttamente l’Ufficio del sindaco. L’adozione degli ausili non solo rappresenta un gesto di civiltà, ma anche un’opportunità per valorizzare il turismo accessibile, sempre più richiesto a livello nazionale e internazionale.