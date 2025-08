Addio a Teresa Blandino fondatrice della sezione vibonese dell’Associazione nazionale donne elettrici

L’Associazione nazionale donne elettrici (Ande), presieduta da Marisa Fagà, esprime «profondo cordoglio per la scomparsa della presidente onoraria della sezione Ande di Vibo Valentia, Teresa Blandino in Tortorella, figura di altissimo profilo culturale, istituzionale e civile. Donna di straordinario spessore – si legge nel comunicato stampa diramato dall’Associazione -, Teresa Blandino ha dedicato la sua vita alla promozione della cultura, dell’impegno civico e della partecipazione femminile alla vita pubblica. Ha ricoperto ruoli istituzionali di rilievo, sempre guidata da una visione lungimirante e da un incrollabile senso di responsabilità verso la collettività. Il suo impegno per l’affermazione dei diritti delle donne è stato esemplare: ha combattuto con intelligenza, passione e determinazione ad abbattere stereotipi e aprire nuove strade alle generazioni future. La sua voce ha sempre rappresentato un faro di coerenza, cultura e libertà».

«All’Ande va il merito di aver avuto tra le sue fondatrici territoriali una donna come Teresa Blandino, promotrice della nascita della sezione di Vibo Valentia, oggi realtà attiva e autorevole nel tessuto associativo e culturale della regione. L’Ande nazionale, insieme a tutte le sezioni territoriali, si stringe con affetto alla famiglia, in particolare ai figli Milena e Alessandro, e alla comunità di Vibo Valentia, nel ricordo riconoscente di una donna che ha fatto della passione civile e dell’impegno per le donne la missione di una vita», ha poi concluso la presidente nazionale Marisa Fagà.