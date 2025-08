Era originario di Nicotera il 48enne morto sul lavoro in Brianza, il cordoglio del sindaco Marasco: «Lascia un vuoto immenso»

Era originario di Nicotera Antonio Arcuri il 48enne residente a Mariano Comense, in provincia di Como, morto lunedì pomeriggio in un incidente sul lavoro al mobilificio Vimercati di Meda, in Brianza.

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, che attraverso un post social si è rivolto alla famiglia: «Voglio esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari di Antonio Arcuri, un giovane lavoratore originario di Nicotera, che ieri ha tragicamente perso la vita in un incidente sul lavoro a Mariano Comense, dove risiedeva da tempo. Aveva solo 48 anni e lascia un vuoto immenso nella vita di chi lo amava. Non ci sono parole sufficienti per descrivere il dolore di una perdita così ingiusta».

L’uomo, che lascia la moglie e due figli piccoli, è stato travolto da un muletto in manovra guidato da un collega, durante un’operazione di carico di materiale su un camion. Arcuri è stato immediatamente soccorso dal 118, ma la corsa in ospedale in codice rosso è stata inutile, perché è spirato poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate.