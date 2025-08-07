Viaggiava con 54 chili di cocaina, arrestato a Roma un 39enne di Ricadi

Avrebbe trasportato 54 chili di cocaina nascosta nella sua automobile. Con tale accusa, la Guardia di finanza di Roma ha tratto in arresto nella capitale Luca Apriceno, 39 anni, di Santa Domenica di Ricadi, già noto alle forze dell’ordine. Il sequestro è stato definito dagli investigatori rilevante per quantità e purezza della sostanza stupefacente, che avrebbe fruttato milioni di euro. L’inchiesta, diretta dalla Procura di Roma, punta a individuare la rete di provenienza e destinazione della cocaina. Apriceno risulta domiciliato da anni a Roma e lo scorso anno era stato arrestato dalla polizia a Milano per la detenzione in un borsone di una pistola Beretta M34 calibro 9 corto con matricola abrasa e relativo munizionamento (6 colpi all’interno del caricatore), da considerarsi arma clandestina, oltre che per 2,5 grammi di cocaina e 22,15 di marijuana. La scoperta della sostanza stupefacente e dell’arma era stata fatta dalla polizia a Milano il 16 novembre 2023. Nel gennaio 2024 aveva quindi lasciato il carcere per gli arresti domiciliari con obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Ora quindi il nuovo arresto a Roma. E’ difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Angela Porcelli.