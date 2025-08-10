Carenza idrica a Zungri: il Comune vara misure straordinarie e interruzioni del servizio per fronteggiare l’emergenza

Il Comune di Zungri ha diramato un avviso urgente alla cittadinanza per fronteggiare una grave emergenza idrica che sta colpendo il territorio. «Dopo quasi sei mesi di totale assenza di precipitazioni, le falde acquifere si sono abbassate drasticamente – hanno fatto sapere dal Municipio – , rendendo necessario un intervento immediato da parte dell’Amministrazione comunale». A partire da questa settimana, saranno attuate «interruzioni programmate dell’erogazione dell’acqua potabile», come previsto dall’ordinanza comunale in vigore. Le fasce orarie di sospensione sono le seguenti: zone rurali dalle ore 17 alle ore 10 e centro urbano dalle ore 21 alle ore 7.

«Tali misure – precisa l’Ente nell’avviso – potranno subire variazioni in base all’evolversi della situazione, con l’obiettivo di garantire un livello minimo e costante di approvvigionamento idrico per l’intero centro abitato». Il sindaco, Serafino Fiamingo, ha inoltre emanato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile per scopi non essenziali, come «irrigazione di giardini e orti, lavaggio di veicoli, riempimento di piscine private, qualsiasi altro uso non strettamente legato a bisogni alimentari, domestici o igienico-sanitari. I cittadini – ha sottolineato ancora il primo cittadino – sono invitati a un uso responsabile e parsimonioso dell’acqua, limitandosi esclusivamente agli impieghi primari». L’Amministrazione comunale, scusandosi «per i disagi arrecati», assicura il «massimo impegno per contenere gli effetti dell’emergenza».