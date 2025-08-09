Vibo, aggredito nel suo negozio il marito della consigliera comunale Laura Pugliese: la solidarietà della città

Massimo Cacciatore è stato picchiato brutalmente da due individui incappucciati e armati di manganello. L’episodio ha generato sconcerto e preoccupazione anche per il ruolo pubblico che riveste la moglie. Le reazioni di politica, istituzioni e associazioni

Un’ondata di indignazione ha scosso la comunità di Vibo Valentia dopo la violenta aggressione subita dal commerciante del luogo, Massimo Cacciatore, 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica. L’uomo è stato assalito e picchiato nel suo esercizio commerciale da due individui incappucciati e armati di manganelli. Cacciatore, marito della consigliera comunale Laura Pugliese, è stato colpito ripetutamente e trasportato in ospedale dal 118. L’episodio ha scatenato la ferma condanna del mondo istituzionale e associativo, che ha espresso solidarietà alla vittima e alla sua famiglia, chiedendo un’indagine rapida per fare luce sull’accaduto.

Il messaggio del deputato Giuseppe Mangialavori

Tra le prime reazioni, quella del deputato Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, che ha espresso la sua «»più ferma condanna per l’atto», definendolo «vile e ingiustificabile». Mangialavori ha manifestato «solidarietà a Cacciatore e vicinanza alla moglie, Laura Pugliese», sottolineando l’importanza della «legalità e della tutela di chi, con il proprio lavoro, contribuisce alla vita sociale ed economica della città».

Il coordinamento e i consiglieri comunali di Fi

«Il coordinamento ed i consiglieri di Forza Italia esprimono la più sentita solidarietà e vicinanza alla famiglia della consigliera comunale Laura Pugliese il cui marito Massimo è stata vittima di un vile atto di aggressione avvenuto a Vibo Valentia». È quanto riferisce una nota del coordinamento cittadino di Forza Italia e del relativo gruppo consiliare. «Condanniamo con fermezza questo gesto intollerabile e inaccettabile, che ha scosso la comunità locale e ha creato un clima di paura e di incertezza. Ci auguriamo che le autorità competenti facciano piena luce su questo episodio e che i responsabili vengano identificati e puniti con la massima severità. In questo momento difficile, esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia e a tutti i cittadini di Vibo Valentia, che meritano di vivere in un ambiente sicuro e rispettoso. Chiediamo alle forze dell’ordine di fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini e per prevenire episodi simili in futuro».

La capogruppo in Consiglio, Alessandra Grimaldi

Anche la capogruppo di “Democratici e riformisti”, Alessandra Grimaldi, ha condannato l’accaduto, parlando di un «vile atto intimidatorio» e di «gesti di una violenza inaudita che non sono degni di una città civile». Ha espresso «solidarietà a Cacciatore e alla sua famiglia», ribadendo l’impegno per la legalità e auspicando che «le Forze dell’ordine identifichino presto i responsabili». Grimaldi ha sottolineato infine: «La perseveranza e l’unità delle persone per bene di questa città sono le armi per contrastare la delinquenza».

La vicinanza dell’Ordine degli avvocati di Vibo

Il Comitato pari opportunità dell’Ordine avvocati di Vibo Valentia ha manifestato la propria «vicinanza e solidarietà alla consigliera Laura Pugliese, membro del Cpo, per la violenza subita dal marito». La presidente, Giusi Fanelli, ha dichiarato che «non si può tollerare che nel 2025 possano accadere queste cose». Fanelli ha in fine ribadito «l’impegno del Comitato per una società che promuova valori sani, lontani da violenza e discriminazioni».

Il gruppo consiliare “Cuore Vibonese”

Dura condanna anche dal gruppo consiliare “Cuore Vibonese“, che ha definito l’episodio «grave e inaccettabile. La violenza, in qualsiasi forma, è una ferita alla convivenza civile e al rispetto reciproco: chi la compie colpisce non solo una persona, ma l’intera società», si legge nella nota del gruppo, che ha concluso esprimendo il proprio «sostegno a Cacciatore» e augurandogli una «pronta ripresa».

La solidarietà del gruppo consiliare Progetto Vibo

Il gruppo consiliare progetto Vibo esprime la più «profonda solidarietà e vicinanza alla consigliera Laura Pugliese per la grave ed inaccettabile aggressione subita dal marito l’imprenditore Massimo Cacciatore all’interno del proprio esercizio commerciale. Un atto ingiustificabile che non solo colpisce la persona ma anche il senso di sicurezza e la serenità della nostra comunità. Nessuno dovrebbe subire violenza tanto meno nel luogo in cui ogni giorno lavora con cura e dedizione. Ci auguriamo che presto Le autorità possano fare chiarezza su quanto è accaduto ed auguriamo a Massimo una pronta guarigione».

Il messaggio di Europa Verde – Verdi

Raffaella Cosentino e Gianpiero Menniti, commissari provinciali di Europa Verde-Verdi unitamente ai presidenti di circolo Giuseppe Alviano, Rocco Chiappalone e Giovanni Colace e a tutti gli aderenti, esprimono «sentita solidarietà e vicinanza a Laura Pugliese, seria e qualificata consigliera comunale, per la vile aggressione subita dal marito nell’esercizio della sua attività. Al sentimento di esecrazione e amarezza si accompagna la preoccupazione per episodi così cruenti e incivili sui quali certamente le Autorità sapranno fare luce. Vibo Valentia non deve tornare indietro e respingere con decisione queste derive di violenza e sopraffazione che colpiscono la parte largamente prevalente e operosa della città».

Il consigliere regionale Francesco De Nisi

Il consigliere regionale Francesco De Nisi ha espresso la sua «ferma condanna per la violenta aggressione subita dall’imprenditore vibonese Massimo Cacciatore». De Nisi ha definito il gesto «un atto di una violenza inaudita» e ha aggiunto: «Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili di questo grave atto siano identificati e assicurati al più presto alla giustizia». Ha poi concluso sottolineando l’importanza che «la comunità si stringa attorno alla famiglia Cacciatore-Pugliese, dimostrando che la violenza non vincerà mai».