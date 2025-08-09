Tropea, il Comune ha attivato il servizio navetta che collega il centro città con le spiagge. Ecco i costi, percorsi e orari

La linea n. 234 è un percorso circolare con fermate strategiche ed è disponibile ogni giorno inclusi sabati e festivi in vigore fino al 14 agosto

Da ieri a Tropea è attivo un nuovo servizio di navetta che collega, al costo di 1,50 euro a corsa, il centro della città con la zona mare. Il servizio, gestito da Ferrovie della Calabria srl attivato dal Comune, mira a facilitare gli spostamenti dei residenti e dei turisti, riducendo il traffico e migliorando l’accessibilità alle spiagge. La navetta, con la linea Autolinea N. 234: Servizio Urbano – Tropea, copre un percorso circolare con diverse fermate strategiche. Il servizio è attivo sia per la corsa di andata che per quella di ritorno. I percorsi prevedono fermate in punti chiave della città:

Andata (percorso centro-mare): Il percorso inizia e termina alla fermata “Tropea – Carabinieri”, passando per “Tropea – Via Libertà”, “Tropea – Piazza Cannone” e “Tropea – Staz. F.S.”;

Il percorso inizia e termina alla fermata “Tropea – Carabinieri”, passando per “Tropea – Via Libertà”, “Tropea – Piazza Cannone” e “Tropea – Staz. F.S.”; Ritorno (percorso mare-centro): Anche il percorso di ritorno parte e arriva alla fermata “Tropea – Carabinieri”, attraversando le stesse fermate dell’andata.

La tabella del Comune con orari e fermate valida fino al 14 agosto

Il servizio navetta è disponibile tutti i giorni, inclusi sabati e festivi. Le partenze sono frequenti, con corse previste ogni ora a partire dalle 9 e l’ultima partenza alle 13:15 per l’andata, e dalle 16 e l’ultima partenza alle 19:15 per il ritorno. L’attivazione del servizio navetta si inserisce tra le iniziative del Comune di Tropea per migliorare la mobilità urbana e sostenere il turismo, offrendo una soluzione pratica ed ecologica per godersi le bellezze della città senza preoccuparsi del parcheggio.