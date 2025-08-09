Pizzo, beccato con l’hashish nascosto nel congelatore di casa: arrestato (e poi scarcerato) un uomo accusato di spaccio

Nel corso di una perquisizione la polizia ha rinvenuto nell’abitazione del sospettato circa 70 grammi di sostanza stupefacente e 480 euro in banconote di piccolo taglio

Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di polizia giudiziaria volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato, nella mattinata di ieri, ha tratto in arresto a Pizzo un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (hashish).

I poliziotti della Squadra Mobile di Vibo Valentia, in particolare, hanno concentrato le attività di polizia giudiziaria nella rinomata cittadina costiera effettuando una perquisizione personale e locale.

L’attività ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitazione ed in particolare nella camera da letto, e nel vano congelatore sito in cucina, due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa 70 grammi.

All’interno degli altri vani sono stati, inoltre, rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché la somma di 480 euro in banconote di piccolo taglio, circostanze che hanno indotto a ritenere che l’uomo fosse dedito allo spaccio dell’hashish ritrovata.

All’esito delle indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione ove è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.



Nella mattinata odierna il gip presso il Tribunale di Vibo Valentia, dopo aver convalidato l’arresto, ha rimesso l’uomo in libertà, rimanendo comunque indagato.