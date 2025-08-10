Al via la quarta edizione del Premio Città di Arena: un tributo alle eccellenze calabresi



Lunedì 11 agosto, alle ore 21:30, Piazza Generale Pagano tornerà a essere il cuore pulsante della cultura e dell’orgoglio locale con la quarta edizione del Premio Città di Arena. «Un evento che, anno dopo anno, si è affermato come vetrina delle eccellenze calabresi nei settori dell’imprenditoria, della sanità, del volontariato, dello sport e dell’arte. Per l’occasione – è scritto in un comunicato stampa – la suggestiva piazza dell’affascinante borgo medievale dell’entroterra vibonese si trasformerà in un autentico palcoscenico di emozioni, spettacolo e prestigiosi riconoscimenti, celebrando quei calabresi che, con dedizione e talento, hanno saputo distinguersi ben oltre i confini regionali».

A condurre la serata saranno due protagonisti d’eccezione del panorama artistico nazionale: Gigi Miseferi, attore e comico amato dal grande pubblico, e Patrizia Pellegrino, attrice e showgirl dalla lunga carriera, che porteranno sul palco la loro energia e il loro carisma. A impreziosire ulteriormente l’evento sarà la partecipazione straordinaria di Viola Valentino, icona della musica italiana, che si esibirà dal vivo regalando momenti di grande intensità al pubblico presente.

Tra i premiati di quest’anno spicca il nome del maestro orafo Riverso, artista rinomato per le sue creazioni uniche e per l’impegno nella valorizzazione della tradizione orafa calabrese a livello nazionale e internazionale. Insieme a lui, riceveranno il riconoscimento altri protagonisti del territorio che, con il loro lavoro e la loro passione, contribuiscono ogni giorno a costruire un’immagine positiva e dinamica della Calabria. Saranno premiati, infatti, altri illustri protagonisti del territorio: sportivi vibonesi che hanno conquistato la scena internazionale, imprenditori di spicco, giornalisti capaci di raccontare il quotidiano con profondità e artisti di rilevanza nazionale.

«Il Premio Città di Arena si conferma così non solo come evento culturale di prestigio, ma anche come momento di riflessione collettiva e celebrazione del merito. Un’occasione – conclude la nota stampa – per offrire un tributo sentito a chi rappresenta con orgoglio e dedizione il meglio della nostra terra per valorizzare il talento, l’impegno civico e il legame con le proprie radici, in una serata che promette emozioni forti e uno sguardo fiero verso il futuro della Calabria».