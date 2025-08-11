Il progetto I Yèryani di Malamotta incanta Simbario: oltre 60 artisti e laboratori per bambini trasformano il palazzo storico in una galleria d’arte

Il progetto “I Yèryani di Malamotta”, ideato e curato da Giuseppe Esposito, ha riscosso grande successo nella sua terza tappa a Simbario. L’iniziativa, definita un “Progetto Identitario”, continua a ricevere ampi consensi. La tappa si è svolta all’interno di “Sapuri e Sapiri”, un ricco e vario programma organizzato dalla Pro Loco Futurosa, presieduta da Pina Tassone, che includeva presentazioni di libri, degustazioni e concerti.

L’iniziativa mette in mostra le peculiarità, le tradizioni e le storie dei luoghi che la ospitano, oltre a sensibilizzare e valorizzare i talenti artistici locali. Questa volta, l’allestimento è stato realizzato nell’atrio di un palazzo storico, trasformato per l’occasione in una vibrante galleria d’arte. Lo spazio ha ospitato le opere di oltre 60 artisti che hanno partecipato a un contest.

L’ideatore Giuseppe Esposito su questo ennesimo successo ha pubblicamente espresso il suo orgoglio nel parlare del proprio paese e nell’incuriosire i numerosi visitatori. Ha aggiunto che promuovere e valorizzare il luogo in cui vive, «facendolo rivivere negli occhi e nella coscienza degli altri», è per lui «motivo di fierezza». Anche in questa tappa, il progetto ha coinvolto i più piccoli. L’artista Barbara Pisano ha tenuto dei laboratori, fornendo ai bambini le tecniche per creare la loro versione dello Yéryano, il protagonista di una leggenda. Questa iniziativa fa parte del progetto correlato “Educare all’ Arte”, già presente nelle tappe precedenti. «Il progetto pian piano – secondo quanto lascito trapelare dagli organizzatori – sta diventando un vero e proprio attrattore turistico a ogni tappa» .