Vibo, Comune e Provincia rimuovono i rifiuti sulla Statale 18 e anticipano: «Aumenteremo i controlli per contrastare l’abbandono selvaggio»

I cumuli di spazzatura finora rimossi lungo la Sp n. 18

Il Comune e la Provincia di Vibo Valentia hanno annunciato, attraverso un comunicato stampa congiunto, di aver «raggiunto un accordo che ha consentito, nei giorni scorsi, la rimozione dei rifiuti lungo la Strada provinciale n. 11, quella che dal capoluogo, passando per Triparni e Portosalvo, conduce alle frazioni costiere. L’intesa, fortemente voluta e ricercata da entrambe le amministrazioni, si pone in una linea di collaborazione che i due enti intendono approfondire e consolidare». «L’accordo per la pulizia dell’Sp n. 11 – ha dichiarato il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina – è la dimostrazione tangibile di come la collaborazione istituzionale sia l’unica strada percorribile per affrontare e superare sfide complesse come quella della gestione dei rifiuti, che richiede un impegno corale e costante».

«Siamo soddisfatti di questo risultato – hanno poi commentato il sindaco Enzo Romeo e l’assessore comunale all’Ambiente Marco Miceli – che rappresenta un passo concreto per la pulizia e il decoro delle nostre strade provinciali, spesso biglietto da visita per i turisti che raggiungono le nostre splendide località. La collaborazione con la Provincia è essenziale e ci permetterà di agire con maggiore efficacia, anche per contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti, che purtroppo continua a deturpare il nostro paesaggio. Un ringraziamento è più che doveroso nei confronti della ditta Muraca per l’indispensabile impegno necessario alla riuscita dell’iniziativa».

Nella nota stampa congiunta, inoltre, è stato sottolineato che «si prevede un coordinamento puntuale tra gli Uffici tecnici dei due Enti per programmare ulteriori interventi di sfalcio e di rimozione dei rifiuti, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di situazioni di degrado e di garantire un monitoraggio costante del territorio. Verranno inoltre valutate nuove strategie per rafforzare la sorveglianza e sensibilizzare la cittadinanza sul tema del rispetto ambientale». Comune e Provincia ribadiscono il loro «impegno congiunto per un territorio più pulito, accogliente e vivibile, invitando al contempo la cittadinanza a collaborare attivamente attraverso comportamenti responsabili e il rispetto delle normative sullo smaltimento dei rifiuti».