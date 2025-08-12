Gratteri a Briatico per presentare il suo ultimo libro: «Il silenzio delle mafie è il nostro più grande allarme»

Il 15 agosto alle 20:30 l’anfiteatro del lungomare di Briatico ospiterà la presentazione dell’ultimo libro di Nicola Gratteri, Una Cosa sola, edito da Mondadori. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Briatico è uno momenti più importanti di Un’estate bellissima, la rassegna di manifestazioni che allieta l’estate di Briatico da luglio a settembre e che si avvale della direzione artistica di Maria Teresa Marzano. A dialogare col giudice Gratteri ci sarà la giornalista Paola Bottero. Con Una Cosa sola, scritto in collaborazione con Antonio Nicaso, Nicola Gratteri ci riporta nel cuore oscuro della criminalità organizzata, svelandone i legami nascosti con i mercati finanziari e la politica e dimostrando come essi siano ormai diventati, di fatto, «una cosa sola».

Abbandonata la plateale violenza del passato, le mafie oggi sono vere e proprie imprese globali, capaci di gestire transazioni economiche complesse, nascondere i loro guadagni attraverso il riciclaggio e collaborare con grandi reti di criminalità internazionale. Secondo il giudice calabrese, oggi Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, «oggi le mafie non sparano, ma il loro potere non è mai stato così forte». Il che porta a una domanda, tanto urgente quanto inquietante: se le mafie non sono più visibili, sarà possibile fermarle prima che sia troppo tardi? Poiché «il loro silenzio è il nostro allarme più grande, e ignorarlo significa cedere a una nuova e più devastante forma di potere».

Nicola Gratteri è da anni un convinto sostenitore dell’importanza dell’educazione come strumento di prevenzione nella lotta alle organizzazioni criminali e tiene regolarmente conferenze per raccontare il proprio lavoro e le dinamiche con cui la malavita si insinua nella vita di tutti i giorni. Gli appuntamenti che lo vedono protagonista sono sempre molto partecipati anche grazie alle grandi capacità comunicative del suo protagonista. Alla fine dell’incontro si terrà il concerto di Emanuele Marsico Quintet dedicato alla musica di Pino Daniele. L’appuntamento è per il 15 agosto dalle ore 20:30 nell’anfiteatro del lungomare di Briatico.