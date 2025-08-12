Dà fuoco alle sterpaglie nelle campagne di Limbadi: individuato e sanzionato dai carabinieri – VIDEO

L’uomo è stato sorpreso a “pulire” con le fiamme un appezzamento di terreno nonostante in estate questa pratica sia vietata per l’alto rischio incendi

L’area incendiata

Un uomo è stato multato dai carabinieri della Stazione di Limbadi per aver dato fuoco a delle sterpaglie sul proprio terreno agricolo, violando il divieto in vigore durante il periodo estivo. Un gesto di disattenzione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’episodio si è verificato in un momento di alta pericolosità, con il caldo e il vento che avrebbero potuto trasformare un piccolo falò in un incendio fuori controllo. I militari, intervenuti tempestivamente, hanno fermato l’uomo prima che le fiamme potessero propagarsi a colture vicine o, peggio, a boschi e abitazioni.

Il periodo estivo, infatti, è segnato da una normativa specifica che vieta la combustione di residui vegetali per prevenire il rischio di incendi. Un divieto che serve a tutelare l’ambiente e la sicurezza pubblica, e che può essere aggirato solo seguendo procedure e tempi stabiliti dalle autorità. L’uomo, colto in flagrante, è stato quindi sanzionato amministrativamente per la sua condotta. L’intervento dei carabinieri ha scongiurato un potenziale disastro, ribadendo l’importanza di rispettare le regole a tutela del territorio.