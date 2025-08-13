Spilinga, ritorna alla normalità l’erogazione dell’acqua dopo un guasto improvviso verificatosi ieri sulla rete comunale
La perdita individuata è stata riparata dagli operai comunali. Una volta riempiti i serbatoi il servizio riprenderà ad essere efficiente su tutto il territorio
Un improvviso disservizio idrico ha interessato ieri pomeriggio il territorio comunale di Spilinga, causando una riduzione dell’erogazione dell’acqua per diverse ore. «La causa – come comunicato alla popolazione dal Comune stesso – è stata la rottura di un tubo di una condotta della rete idrica comunale. Gli operatori, dopo alcune ispezioni e il rinvenimento di una pozza d’acqua – hanno fatto ancora sapere dal Municipio – sono intervenuti prontamente con una ruspa per individuare il punto preciso e riparare il guasto. Grazie al loro lavoro, la condotta è stata ripristinata e si prevede un rapido ritorno alla normalità nel giro di poche ore poiché, una volta riempiti i serbatoi, l’erogazione tornerà ai livelli consueti su tutto il territorio comunale».