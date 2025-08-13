Vibo Marina, ha un malore in mare e rischia di annegare: salvata da vigili del fuoco e infermieri fuori servizio – VIDEO

Momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Vibo Marina, nei pressi della Rada. Una donna del posto, M. P. di 58 anni, ha accusato un malore mentre faceva il bagno in mare. Ad accorgersi che la signora era andata giù senza riemergere, è stata una bambina che ha subito lanciato l’allarme. Sono stati allertati i soccorsi e nel frattempo la donna è stata riportata a riva da due vigili del fuoco.

In spiaggia, da bagnanti e fuori servizio, erano presenti anche due infermieri del Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia che non hanno esitato, con la collaborazione di un agente di polizia penitenziaria, a prestare le cure necessarie alla malcapitata, mettendo in atto le pratiche di rianimazione.

Il tutto nell’attesa dei soccorsi, non essendo disponibili ambulanze né a Vibo Valentia né a Tropea. Per tale motivo è stato allertato l’elisoccorso, che giunto da Lamezia ha avuto non poche difficoltà a trovare un posto dove atterrare, optando poi direttamente per la spiaggia. Alla 58enn, che aveva probabilmente inalato acqua, è stata praticata una tracheotomia. Nel frattempo è anche arrivata un’ambulanza del 118 di Tropea che ha provveduto a portare la paziente all’ospedale di Vibo Valentia. Le sue condizioni non destano preoccupazioni e non è in pericolo di vita.