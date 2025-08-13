Incidente con il parapendio a Pizzo: c’è un ferito

Il malcapitato è finito in una zona impervia e affinché gli operatori sanitari del 118 lo raggiungessero è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Incidente con il parapendio questo pomeriggio a Pizzo. Il bilancio è di un ferito, che è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 di Vibo Valentia. Per raggiungerlo, vista la zona impervia in cui si trovava il malcapitato, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Una volta individuato e raggiunto, il paziente è stato collocato su una barella spinale e trasportato a mano fino all’ambulanza. Da lì, il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Da delineare i contorni dell’incidente.