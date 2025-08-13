mercoledì,Agosto 13 2025

Tragedia a Pizzo, turista di 66 anni muore in spiaggia dopo un malore: inutili i soccorsi

L'uomo era in acqua quando si è sentito male. Vani i tentativi di rianimarlo da parte di tre infermieri e un medico del 118 che erano al mare fuori dal servizio. Intervenuta anche la Guardia costiera

Redazione -
Giornata nera sulle spiagge vibonesi. A Vibo Marina l’episodio della donna che per un malore ha rischiato di annegare ed è stata salvata da vigili del fuoco e infermieri fuori servizio. Poco distante, a Pizzo, invece nessun lieto fine: un turista di 66 anni, originario di Francavilla Angitola ma residente a Milano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre era in acqua.

Alcune persone si sono accorte delle difficoltà dell’uomo ed hanno dato l’allarme. Sul posto erano presenti tre infermieri e un medico del 118 che hanno tentato invano di rianimare il sessantaseienne che è deceduto. Sono intervenuti anche la Guardia costiera e i carabinieri di Pizzo. L’uomo, che era solo e senza documenti, è stato identificato attraverso le ultime chiamate sul telefono. I militari sono riusciti a rintracciare i familiari e informarli dell’accaduto. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Vibo Valentia.

