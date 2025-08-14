giovedì,Agosto 14 2025

Auto in fiamme sull’A2 tra Pizzo e Sant’Onofrio: intervengono i vigili del fuoco

Il rogo, partito dal motore di una Peugeot 107 alimentata a gasolio, ha richiesto la chiusura temporanea della carreggiata Sud e la messa in sicurezza dell’area, interessata anche da una perdita di carburante

Momenti di tensione ieri sera, 13 agosto, lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, corsia Sud, nel tratto compreso tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio. Intorno alle 19, una Peugeot 107 alimentata a gasolio ha preso fuoco mentre era in transito.

Secondo quanto riferito, il conducente, accortosi di un malfunzionamento, ha accostato il veicolo sulla corsia di emergenza e si è allontanato rapidamente, mentre le fiamme iniziavano a sprigionarsi dal motore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. L’intervento ha riguardato anche lo sversamento di gasolio provocato dalla rottura del serbatoio.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il traffico in direzione Sud è stato temporaneamente interrotto.

