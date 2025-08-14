Tombini intasati dai fazzoletti a Vibo Marina, interviene l’autospurgo alla vigilia di Ferragosto – VIDEO

Tombini intasati a Vibo Marina e così stamattina, alla vigilia di Ferragosto, si è reso necessario intervenire con tanto di autospurgo. È successo in via stazione, in pieno centro. I tombini sono risultati intasati da migliaia di fazzoletti e salviettine che mescolandosi alla melma hanno dato vita a una poltiglia difficile da rimuovere. «In dodici anni di lavoro non ho mai visto una cosa del genere», le parole di uno degli operai presenti. Le operazioni hanno richiesto il tempo necessario per ripulire i tombini e rimuovere ogni residuo.