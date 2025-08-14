Scuola, il Comune di Vibo accelera sulle attività da avviare per il nuovo anno: convocati gli assistenti educativi

Durante l’incontro in Municipio presieduto dall’assessore Vania Continanza e dal segretario generale Domenico Libero Scuglia si è sottolineata l’importanza di garantire la disponibilità dei 32 operatori e l’efficienza del servizio

L’Ufficio pubblica istruzione del Comune di Vibo Valentia ha convocato in data odierna gli assistenti educativi risultati idonei nella graduatoria stilata a seguito dell’avviso pubblico diffuso lo scorso mese. Si tratta di 32 unità lavorative. «L’incontro, presieduto dall’assessore Vania Continanza affiancata dal segretario generale in qualità di dirigente ad interim Domenico Libero Scuglia, tenutosi in Municipio – si legge nel comunicato stampa del Comune -, ha rappresentato un passaggio fondamentale per l’avvio delle procedure di reclutamento in vista dell’imminente anno scolastico. Il dirigente Scuglia ha espresso la volontà di acquisire la piena disponibilità degli operatori prima dell’attivazione formale del servizio, al fine di consentire eventuali scorrimenti della graduatoria e garantire la massima efficienza nell’organizzazione. Nel corso dell’incontro, l’assessore Continanza ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire, sin dal primo giorno di scuola, la presenza delle figure specialistiche necessarie e la dotazione di libri sui banchi».

«La scuola deve essere pronta ad accogliere ogni studente con gli strumenti e il supporto adeguato – ha dichiarato l’assessore – e questo incontro rappresenta un passo concreto in tale direzione». L’amministrazione comunale di Vibo Valentia «rinnova il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e della qualità dell’istruzione, proseguendo nell’attività anche alla vigilia di Ferragosto e assicurando che tutte le procedure saranno svolte nel rispetto dei tempi e nell’interesse della popolazione scolastica vibonese».